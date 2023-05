Albenga, Ciangherotti (FI): “Passione e dedizione, così i commercianti hanno cambiato volto al centro storico. Vanno premiati”

Albenga. “Se negli ultimi anni il centro storico di Albenga si è trasformato in un gioiello in grado di attrarre turismo tutto l’anno, il merito è unicamente dei commercianti che ci lavorano. A loro, e solo a loro, va riconosciuta la grande capacità di aver reso ancora più bello e ospitale il cuore pulsante della nostra città. L’amministrazione comunale dovrebbe pensare ad un riconoscimento per questi imprenditori, così come a tutti quelli che ogni giorno, dal mare alle colline, fanno impresa sul nostro territorio, e rappresentano i veri fautori di una trasformazione che ha giovato enormemente all’immagine della nostra città”. A dichiararlo il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista lancia una proposta alla giunta albenganese: “Oltre agli applausi – spiega Ciangherotti -, il sindaco Tomatis dovrebbe invitare i commercianti del centro storico in Comune, premiandoli per il lavoro svolto e per i benefici che ne sono derivati a favore di tutta la comunità. Se l’amministrazione non si muoverà in questa direzione, posso garantire sin da subito che a conferire il giusto riconoscimento a questi imprenditori ci penserà la prossima amministrazione comunale di centrodestra”.

