Albenga, l’assessore Gaia: “Il consigliere Tomatis non si è accorto che il Comune investe in sicurezza idrogeologica”

Albenga. “Riprendo e sottolineo le parole già usate dalla mia collega di Giunta Silvia Pelosi ‘nonostante i 20 anni di frequentazione del Comune evidentemente la minoranza ancora non sa cosa sia un bilancio’. I 170 mila euro che permettono non solo di mettere in sicurezza l’argine, ma anche di contribuire a realizzare un’infrastruttura importante – anche socialmente – per collegare il centro cittadino alle frazioni di Leca e Bastia sono stati presi dall’avanzo del 2022”. Così l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia risponde alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Roberto Tomatis.

E prosegue: “Per i membri dell’opposizione ricordo, repetita iuvant, che l’avanzo non può essere destinato per implementare il bilancio del sociale, ma a investimenti, lavori o interventi unici e irripetibili. Certe affermazioni da arruffapopoli lasciano il tempo che trovano, ma, o veramente non si comprendono i meccanismi di base di un Ente Pubblico – e quindi sarà meglio riflettere quando certe persone si candideranno ad amministrare questa città – oppure mentono sapendo di mentire”.

