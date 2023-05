Basket, l’Under 17 del Ceriale batte My Basket Genova e vola in finale regionale

Ceriale. Dopo tre splendide e combattute partite con il My Basket Genova, l’U17 gold del Ceriale arriva alla finale regionale contro il Tigullio. Inaspettato l’epilogo per una squadra che sicuramente non preservava grosse speranze di arrivare tra le prime, ma aveva come obiettivo di fare esperienza in un campionato superiore.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza ponentina: “Innanzitutto per me è un grosso orgoglio aver visto giorno per giorno la crescita di questi ragazzi dediti all’impegno e alla serietà in ogni allenamento, veramente un gruppo speciale – commenta coach Pietro Romano – Non posso negare anche una soddisfazione personale; dopo aver vinto la serie D con Albenga ho ottenuto, negli ultimi anni (escluso il covid), la vittoria in due campionati regionali e in quello scorso la finale under 19 Gold con il gruppo 2003/2002. In questa finale sappiamo che il Tigullio è molto più attrezzato di noi e con un paio di stranieri di alto livello, cercheremo di tenere testa il più possibile e di non sfigurare, ai ragazzi non potrei chiedere di più”.

» leggi tutto su www.ivg.it