Cavi tranciati in autostrada, venerdì chiusa la galleria per nuovi sopralluoghi della Procura

Autostrada. Resterà chiusa anche nella giornata di domani la galleria monte Sperone in A12, interessata ieri sera dal distacco di alcuni cavi elettrici che hanno colpito un pullman e un’auto.

Come anticipato, la Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo, ha disposto ulteriori accertamenti per stabilire la causa dell’evento e soprattutto per escludere prima della riapertura un eventuale problema strutturale. Se, i consulenti della procura concorderanno con i tecnici di Aspi circa il distacco dei soli cavi, forse per una posa errata, allora arriverà il via libera per la riapertura di almeno una corsia. Ma occorre attendere.

