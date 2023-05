Confcommercio, il consigliere Claudio Ferrando nominato responsabile di Celle

Celle Ligure. Giovedì 25 maggio presso la Sede Seione Alpini di Celle Ligure si è svolto un incontro tra la Presidenza della Delegazione del Levante Savonese e il gruppo di iscritti a Confcommercio e non, convocati da codesta delegazione ed aperta a tutte le realtà economiche del territorio

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto Provinciale e dell’istituzione delle delegazioni territoriali è stata sin da subito intenzione della Delegazione del Levante Savonese nella persona del Presidente Alessandro Patanè promuovere degli incontri territoriali al fine di individuare nuovi gruppi di lavoro composti da iscritti a ConfCommercio e non che possono essere referenti territoriali per potersi confrontare con le amministrazioni comunali per i problemi e le iniziative che riguardano la categoria.

