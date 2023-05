Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato in piazza Sisto per sensibilizzare i più giovani

Savona. Oggi pomeriggio dalle 14 i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Savona saranno presenti in piazza Sisto IV per sensibilizzare i più giovani sulle diverse situazioni di pericolo e per fornire informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo, maltrattamenti e violenza di genere; situazioni che spesso spingono i minori ad allontanarsi.

L’iniziativa si svolge in occasione della ricorrenza del 25 maggio, nell’ambito delle iniziative divulgative promosse nel contesto della Campagna permanente della Polizia di Stato dedicata alla “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”.

» leggi tutto su www.ivg.it