Ladri in azione a Castelletto e ad Albaro: rubati monili d’oro e argenteria

Genova. Due furti che hanno richiesto altrettanti sopralluoghi da parte della polizia nella giornata di ieri. Il primo è avvenuto in corso Armellini nel quartiere di Castelletto. La proprietaria si è accorta del furto la mattina rientrando dal turno di lavoro: i ladri sono entrati forzando una porta-finestra e hanno rubato tutta l’argenteria presente.

Il secondo furto è avveduto ieri in pieno giorno ad Albaro in via Montallegro. Anche in questo caso a chiamare la polizia è stata la proprietaria dell’appartamento che era uscita di casa alle 8 di mattina.

