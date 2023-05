Le sezioni dell’infanzia di Strà restano due, con i riconteggi di luglio si accende la speranza di riattivare la terza

Due ore di commissione, un coup de théâtre, poche speranze che la scuola dell’infanzia di Strà torni ad avere tre sezioni a meno che i riconteggi del mese di luglio maturino la possibilità di riattivare quella cancellata per mancanza di iscritti e tanti genitori, alcuni accompagnati dai propri bimbi, che hanno mantenuto la calma ma andandosene delusi per quanto ascoltato. E’ quello che rimane delle due ore di commisione chiesta dal consigliere del Pd Andrea Frau e firmata anche dal presidente Oscar Teja. Una seduta a tratti complessa e piena di tecnicismi burocratici, alla quale hanno partecipato il dirigente scolastico della sezione spezzina dell’Ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini e il dirigente scolastico dell’Isa 1 Tiziano De Lucchin. Come detto decine di genitori non hanno voluto perdere questa fase di confronto dopo settimane scandite da incontri con i consiglieri comunali di minoranza Frau e Centi in particolare e con l’assessore Lorenzo Brogi sulla tematica del pulmino che a conti fatti e secondo quanto riferito proprio dall’amministratore non vincolante per la tenuta della terza sezione.

Due ore di spiegazioni, si diceva, aperte dal gesto teatrale di Frau che dopo l’appello e prima di illustrare le motivazioni della richiesta della seduta ha consegnato al dirigente De Lucchin le bandiere dell’Italia e dell’Europa: “Mi avete detto che non vi arrivano quelle nuove, ci ho pensato io” ha detto il consigliere del Pd.

