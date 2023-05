Lista Sansa: “Assemblee e bilancio partecipativo per coinvolgere i cittadini nelle scelte più importanti”

Liguria. Assemblee cittadine e bilancio partecipativo a livello regionale e comunale. È la proposta della Lista Sansa che prossimamente verrà discussa dal Consiglio regionale della Liguria.

Gli strumenti, pensati per favorire la partecipazione e responsabilizzare i cittadini di fronte a scelte importanti per la comunità, potranno essere utilizzati in vari ambiti. Dall’emergenza climatica, alla Sanità fino alla rigenerazione urbana. Con le assemblee cittadine e il bilancio partecipativo si potranno coprogettare, ad esempio, misure per ridurre l’impatto ambientale delle città, individuare aree dove aprire nuovi ambulatori medici o decidere come riconvertire un’area pubblica.

