“Nessuna segnalazione di disagio dalle Pianazze? Stupore per le parole di Giampedrone”

Riceviamo da Giuseppe Mori, ex assessore Comune di Arcola e membro comitato Pianazze nel cuore

Ho letto con grande stupore le dichiarazioni fatte dell’assessore Giampedrone durante l’ultimo Consiglio regionale in occasione della sua risposta a un’interrogazione sull’impianto di trattamento rifiuti in località Groppolo di Arcola. Il mio stupore deriva dal fatto che conosco Giampedrone da anni e l’ho sempre considerato persona preparata e che consce il territorio. Purtroppo però dalle sue dichiarazioni – “non mi risultano in capo a Regione Liguria segnalazioni di disagio” – devo ricredermi. Mi auguro che i suoi uffici gli abbiano fornito dichiarazioni sbagliate, perché non posso credere che a un politico della sua esperienza siano sfuggite le decine di articoli in cui il Comitato Pianazze nel cuore rendeva pubbliche le condizioni di disagio del quartiere, costretto a vivere in condizioni al limite del degrado. Né posso credere che non sia a conoscenza delle riunioni svolte tra Comitato, Comune di Arcola e Provincia aventi ad oggetto la grave situazione che vive il quartiere delle Pianazze. Non posso inoltre credere che non sia a conoscenza della Passeggiata ecologica organizzata dai cittadini del quartiere per sensibilizzare le autorità. Non posso infine credere che non sia a conoscenza della posizione presa dai consiglieri del gruppo di opposizione arcolano Cambiamo, che fa riferimento al movimento a cui appartengono Giampedrone e il presidente Toti, consiglieri che a più riprese hanno dato appoggio ai cittadini delle Pianazze, partecipando a riunioni pubbliche e recandosi personalmente a visitare la zona insieme ai residenti, e alcuni di loro hanno anche partecipato alla Passeggiata ecologica di qualche mese fa.

Sono sicuro che l’assessore accoglierà l’invito del comitato Pianazze nel cuore a fare insieme una visita del quartiere, accompagnato se vuole anche dai consiglieri comunali di Arcola che fanno politicamente riferimento a lui, in modo che si possa rendere conto della situazione. E già da ora lo invito alla seconda Passeggiata ecologica che il comitato organizzerà nel mese di giugno.

