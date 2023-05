Savona, il 30 maggio festa del piedibus. Saranno anche presentate le iniziative sulla mobilità sostenibile

Savona. Nella mattina di martedì 30 maggio, a partire dalle ore 10, piazza del Popolo ospiterà diverse iniziative legate ai progetti scolastici realizzati in questo anno scolastico sul tema della mobilità sostenibile.

Ecco il programma:

Esposizione degli elaborati prodotti dalle classi delle scuole primarie coinvolte nel progetto PIEDIBUS: E TU, COME VAI A SCUOLA?

Premiazione delle tre classi vincitrici e virtuose, una per plesso (scuola primaria Astengo, Mazzini e XXV Aprile), del Concorso PASSO PASSO PER L’AMBIENTE, finalizzato a incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola

Premiazione dei bambini che hanno aderito al progetto PIEDIBUS.

