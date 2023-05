Spesa fondi piano di sviluppo rurale, Cia Liguria: “Nostra regione in ultima posizione. Sistema ha regole farraginose”

Liguria. “La nostra regione è maglia nera. Ma non è il Giro d’Italia. E’ la classifica delle regioni per capacità di spesa dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale. La Liguria quasi a metà anno è in ultima posizione distanziata da Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia che la precedono di parecchi punti percentuali. Inarrivabili le performance delle altre regioni”. A dirlo Cia Agricolturi Liguria.

“Già lo scorso anno non sono stati spesi circa 10 milioni rispetto a quelli a disposizione – sottolinea Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria -. Ora rischiamo che altri 25 milioni circa non siano utilizzati entro la fine di quest’anno. Una situazione grave anche perché mette insieme investimenti bloccati di imprese e istituzioni, con gravi ricadute sul settore agricolo e sulla tenuta del territorio. E che crea le premesse per avere ancora meno risorse nelle prossime ripartizioni del Piano di Sviluppo Rurale”.

