Sull’A12 cadono cavi in galleria, lavori nella notte. Si viaggia a senso unico alternato

Il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Infrastrutture sono in costante contatto con i vertici di Autostrade per l’Italia e con il Prefetto di Genova Renato Franceschelli per monitorare la situazione del traffico sull’A12, tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 verso Milano, nella galleria Monte Sperone, dove ieri sera si è verificato un incidente dopo che un mezzo avrebbe colpito alcuni cavi dell’illuminazione provocandone la caduta. Dopo alcune ore di chiusura notturna, questa mattina il tratto è stato riaperto ed è stato istituito uno scambio di carreggiata dove si procede a senso unico alternato. L’area dell’incidente è stata sottoposta a sequestro per verificare le cause del distacco. Regione Liguria auspica una veloce conclusione dei rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto, in modo da limitare il più possibile i disagi già significativi con code, rallentamenti e ripercussioni sul traffico cittadino.

