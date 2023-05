Auto vuota e ribaltata in un burrone a Varese Ligure, recuperata dai Vigili del Fuoco

Un’auto ribaltata in un torrente tra Comuneglia e il Passo del Biscia, nel territorio comunale di Varese Ligure. Il mezzo è stato avvistato dai proprietari del terreno che non hanno nascosto i propri timori: l’auto infatti oltre che rappresentare un rischio per l’ambiente poteva perdere liquidi infiammabili. All’interno dell’abitacolo non era presente nessuno e sul posto sono arrivati per la rimozione i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Varese Ligure. I militari risaliranno all’identità del proprietario, ricostruiranno come quell’auto possa essere finita a 25 metri circa dalla sede stradale. Per scongiurare ogni rischio è arrivata dalla Spezia un’autogru dei pompieri. L’auto è stata issata e portata in una piazzola a bordo strada.

