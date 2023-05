Elezioni Sestri Levante, Solinas chiude la campagna elettorale: “Noi il vero cambiamento”.

Sestri Levante. Questa sera, a partire dalle ore 20:30, l’incontro con i cittadini e la festa di chiusura della campagna elettorale in piazza Bo.

“Domenica e lunedì, con il proprio voto, ogni cittadino di Sestri Levante ha un’occasione unica: poter cambiare amministrazione dopo diversi decenni a senso unico ed avere finalmente una ventata d’aria nuova in Comune. Il cambiamento che noi rappresentiamo porterà a Sestri quell’entusiasmo e quella freschezza necessari per tornare a far crescere la città che amiamo e in cui viviamo, per liberare e valorizzare le tante energie e competenze soffocate in questi anni, per sostenere in maniera adeguata il tessuto produttivo e imprenditoriale, le famiglie, i giovani, gli anziani, le persone fragili e in difficoltà. La nostra sarà una Sestri davvero per tutti” dice il candidato sindaco Francesco Solinas.

