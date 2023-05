Gian Piero Alloisio ed Emanuele Dabbono in concerto a Varazze per un concerto dedicato alla Festa della Repubblica

Varazze. Dopo il debutto parigino del 16 aprile, nell’ambito del Festival de la chanson italienne à Paris “Canzoni & Parole”, il concerto di Gian Piero Alloisio ed Emanuele Dabbono sarà al Teatro Don Bosco di Varazze giovedì 1° giugno alle ore 21, in occasione della Festa della Repubblica. Ingresso libero.

“Questo evento – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – vuole essere interpretato quale trait d’union tra la Festa della Repubblica e i fatti che spianarono la strada alla nascita della Repubblica stessa. Il 2 giugno 1946 gli Italiani scelsero, attraverso il referendum istituzionale, quindi attraverso il più importante istituto di democrazia diretta, di sposare la repubblica quale forma di Stato chiudendosi definitivamente dietro alle spalle non solo l’esperienza monarchica, ma soprattutto i 20 anni di regime che la monarchia stessa non era stata in grado di contrastare, ma al contrario, in parte, aveva agevolato nell’ascesa verso il governo e l’instaurazione della dittatura.”

» leggi tutto su www.ivg.it