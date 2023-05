Sestri Levante. Pesca eccezionale di acciughe nel Mar Ligure per le 6 lampare di Sestri Levante, Genova, La Spezia e Viareggio che questa mattina all’alba hanno pescato oltre 6.000 casse di pescato.

Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Le tonnellate di acciughe sono state catturate tra Portofino e Riva Trigoso e ad attendere i pescherecci a terra c’erano i grandi camion frigo per il trasporto ai mercati di Genova, Torino, Milano e a Rimini per la distribuzione in Adriatico.

» leggi tutto su www.genova24.it