Pompieropoli, in Valpolcevera bambine e bambini pompieri per un giorno

Genova. Bambine e bambini pompieri per un giorno. Al Centro Commerciale L’Aquilone in Valpolcevera grazie all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sezione di Genova.

Per chi si presenterà in piazza De Andrè ( lo spazio a fianco del Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria) domani, sabato 27 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, sarà allestito un percorso per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire improvvisamente.

