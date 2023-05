Alassio. Erano “ragazze immagine” per una locale di via Cavour (“La Vera Discoteca Pashà di Alassio”), ma non avevano un regolare contratto di lavoro. A scoprirlo la Guardia di Finanza durante un controllo interforze con la Polizia di Stato.

Le ragazze, di nazionalità ucraina e di circa 30 anni, sono state trovate intente a svolgere il servizio di accoglienza e ad accompagnare i clienti ai tavoli. Ma, come detto, non erano regolarmente assunte né risultavano conosciute agli enti previdenziali.

