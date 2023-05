Rems, Comune di Calice accusa Regione e Asl 5 di escludere il territorio. L’azienda: “Alla richiesta di un consiglio comunale mai ricevuto risposta”

L’accesso ai civili alla Rems di Calice al Cornoviglio può essere disposto solo dal Tribunale di sorveglianza e alle richieste di Asl 5 di un consiglio comunale per fornire tutte le rassicurazioni sul rafforzamento delle misure di sicurezza non ci sarebbe stata nessuna risposta da parte dell’amministrazione comunale. Questa, in sostanza la dura presa di posizione di Asl 5 in merito ad una nota stampa del Comune di Calice al Cornoviglio nel quale vengono ripercorse varie fasi della vicenda, dove l’amministrazione sostiene che il proprio territorio di essere stata escluso da ogni percorso di condivisione in merito alla struttura.

Nella nota il sindaco Mario Scampelli ha sottolineato che dopo l’apertura avvenuta a giugno dell’anno scorso: “Si sono verificati in pochi mesi alcuni episodi che ci hanno preoccupato”. Di conseguenza era stato richiesto un incontro con la prefettura e del Comitato provinciale per la Sicurezza e a seguito del quale l’azienda socio sanitaria si è impegnata ad intervenire sulla Rems al fine di implementare i sistemi e le procedure di sicurezza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com