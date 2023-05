Genova. In sala stampa si presenta Nenad Sakic, secondo di Dejan Stankovic, che durante la partita non è stato grintoso come al solito. Sakic è stato spesso in piedi al posto del primo allenatore: “Non ci siamo messi d’accordo, lui soffre tanto e non si è sentito anche molto bene”.

Il vice però sottolinea che era importante chiudere questa stagione con un risultato positivo in casa, anche se non una vittoria: “Siamo felici di aver chiuso non perdendo la partita”.

