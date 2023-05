‘Santa’: crollo della gru su due edifici, gli indagati sono 16

I fatti lo scorso 6 aprile in via Fortunato Costa a Santa Margherita Ligure. Una gru edile crolla su se stessa e colpisce due edifici. Non ci sono morti né feriti, ma danni ingenti.

La Procura di Genova, pubblico ministero Daniela Pischetola ha iscritto nel registro sedici persone accusate di crollo colposo. Sono i costruttori, i titolari dell’impresa della gru e i gruisti, i titolari delle imprese coinvolte e il direttore dei lavori. L’iscrizione è un atto dovuto, non significa prova di colpevolezza

