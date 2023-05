Serie C Silver: la Pallacanestro Sestri supera Tigullio e pareggia la serie

Genova. Pronto riscatto per la Pallacanestro Sestri in gara 2 di finale playoff di Serie C Silver. Seagulls determinati fin dal primo minuto contro il Tigullio Sport Team, superato alla Tea Benedetti. Si riprenderà domenica con la serie sull’1-1.

Comincia forte la squadra di casa, con un parziale che risulterà decisivo ai fini del risultato. Seagulls che continuano a spingere, creando grande densità difensiva in area e trovando ottime soluzioni offensive, soprattutto dall’arco. Tigullio cerca di accorciare lo svantaggio ma rimane a distanza all’intervallo lungo, con Sestri che conduce sul +9. Al rientro in campo i sammargheritesi si affidano all’asse Brignolo-Mangione ma Sestri, con una grande circolazione di palla e con un Cavallaro precisissimo dai tre punti, si mantengono a debita distanza. Nell’ultima frazione i Biancorossi tentano il tutto per tutto, arrivando fino a -6, ma Sestri risponde e, grazie alla quantità di Muzzì e alla tripla di Pittaluga, chiude definitivamente la contesa. Serie di finali quindi sull’1-1.

» leggi tutto su www.genova24.it