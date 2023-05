Un’escursione per immergersi nel verde della Val di Vara

Proseguono gli appuntamenti del Maggio dei Parchi nelle aree protette della nostra provincia. Domani, sabato 27 maggio, l’iniziativa “Nel verde della Val di Vara”, proposta dal Parco di Montemarcello, Magra e Vara. In programma un anello di sei chilometri e mezzo con percorso Quaratica – Santuario dell’Agostina – Serenella – Casella – Sella del Termo – Quaratica; durata circa 6 ore di cui circa 3 di cammino, dislivello circa 250 metri in salita e 150 in discesa. Accompagnerà i partecipanti la guida escursionistica abilitata Andrea Pucci. Ritrovo ore 9.00 a Quaratica. Obbligatorie calzature da trekking e acqua, come anche la prenotazione al numero 3271273871 (Coop Hydra).

