Acqua che rompe gli argini e devasta le città. Anche nella Spezia quattrocentesca c’erano norme a tutela ambientale

I drammatici eventi della Romagna impongono a tutti noi una riflessione sul perché siamo soggetti da qualche tempo a eventi che provocano situazioni disastrose come appunto questa che ha sconvolto la costa adriatica. Ma non si dimentichi quel che successe da queste parti nel novembre 2011. Nel mondo globale il rischio accompagna tutti. Dicono che se nella nostra porzione di mondo non esiste più la pax meteorologica che ci ha accompagnato finora, è perché il clima si va modificando a causa dell’inquinamento. Se gli esperti per davvero e quelli che si reputano tali, avanzano ricette per contrastarlo, io mi limito a dire che è inutile cambiare qualcosa a casa nostra se nelle altre parti del pianeta non si assumono eguali risoluzioni. Però, delle misure finora sono state colpevolmente trascurate.

Se arrivano delle bombe d’acqua dipende da una situazione globale ma se i fiumi esondano e invadono gli spazi antropici e coltivativi, questo non dipende da altri ma esclusivamente dalla nostra negligenza. La cronaca ci ha detto che i letti dei fiumi erano pieni di detriti non tolti, che i canali scolmatori e le vasche di espansione sono state insufficienti, che gli argini non hanno retto all’urto della massa d’acqua anche perché indeboliti dalle tane degli animali. Tutte cose che non succedevano una volta perché esistevano regole precise che nessuno trascurava perché la pena alla quale non si sfuggiva era una pesante sanzione pecuniaria cui non si sfuggiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com