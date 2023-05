Buon compleanno Aulla, più di 1300 anni per una delle prime abbazie di Lunigiana

Ben 1139 candeline per la città di Aulla che sorse intorno all’abbazia di San Caprasio il 27 maggio 884. Punto di snodo fondamentale, fu importante per i pellegrini che erano diretti a Roma, così come adesso lo è per chi sceglie di intraprendere la Via Francigena e si ferma a San Caprasio accolto dalla sua associazione.

La chiesa, che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata restaurata più volte fino ad arrivare all’aspetto restituito oggi, è ancora quello dei primi decenni dell’anno mille, quando in tutta Europa si rinnovarono le chiese e sorsero cattedrali. L’abside e la facciata, che appena poco più di un secolo prima, il 27 maggio 884, era stata fondata da Adalberto I di Toscana, furono abbattute e ricostruite in modo da allungare lo spazio interno delle navate. L’altare maggiore è stato ricomposto utilizzando i marmi dell’altare seicentesco eretto nel 1664 per ospitare le reliquie di San Severo. Nell’abside dell’Abbazia è visibile l’antica tomba di San Caprasio. Nel 1944, vicino alla tomba, è caduta, miracolosamente inesplosa, una bomba inglese del peso di 500 libre ritrovata nel corso dello scavo archeologico del 2003.

