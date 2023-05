“Guida mare accessibile”, approvato schema protocollo di intesa per tutelare i diritti delle persone con disabilità

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, dell’assessore al Demanio Marittimo e dell’assessore alle Politiche socio sanitarie, ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Liguria, Inail, Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persone con disabilità, Associazione italiana sclerosi multipla e Agenzia In Liguria finalizzato all’aggiornamento del censimento delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio regionale per la realizzazione e la promozione di una “Guida Mare Accessibile 2023”.

Le strutture balneari saranno censite in base al grado di accessibilità: presenza/assenza di barriere architettoniche, parcheggi riservati, servizi igienici adatti a persone in carrozzina, servizio bar/ristorante accessibili, accesso diretto al mare con ausili per persone con ridotta mobilità.

