Juric denuncia: “Mi hanno urlato zingaro. Alla lunga non riesci a non reagire”

Una roboante vittoria per il Torino nel pomeriggio del Picco, ma Ivan Juric comincia la sua conferenza stampa parlando dell’episodio spiacevole che ha interrotto per qualche secondo la partita, quando al tecnico croato sono arrivati dagli spalti insulti razzisti: “Ci sono stati soliti insulti. Ho cercato di non reagire, però non è facile”, spiega malinconicamente Juric. “L’arbitro è stato bravo, ma alla fine non ci rimani bene. Zingaro, scimmia, nero. Uno pensa di non reagire per non fare casino, ma dopo un po’ diventa spiacevole. Non ti senti bene, sono stati giusti sia la procura che l’arbitro che hanno reagito e la cosa si è calmato. È una cosa spiacevole, a volte vediamo reazioni esagerate da parte dei calciatori ma c’è da comprendere perché sei offeso di brutto. Hanno insultato solo me, ma il discorso è in generale. Se mi gridano buffone va bene, gli insulti erano a me e dicevano zingaro. C’è stato solo questo, non altro”, prosegue Juric, che poi chiude l’argomento: “Era da tanto che non mi insultavano. In passato ricordo a Crotone dove mi succedeva spesso. Negli ultimi anni zero, ero felice, anche in posti dove mi aspettavo succedesse. Alla fine uno pensa di non reagire, perché non sono tante persone. Poi le cose arrivano, e per la testa ti passano le cose e dici che non è giusto nel 2023 che succeda questo. L’arbitro è stato bravo. Sono poche persone, ma quando ti gridano buffone ci sono tutti e si devono vergognare tutti”.

Poi un commento alla partita e ad uno Spezia totalmente diverso da quello che all’andata sbancò l’Olimpico Grande Torino: “Lo Spezia ora dipende da altri risultati. A me interessava vincere, abbiamo fatto la partita giusta con qualità e battaglia. Siamo felici. Buongiorno ha fatto un’ottima gara. Lo Spezia ha giocatori di grande prospettiva e talento, Nzola, Ampadu. Nzola è sempre pericoloso, protegge e attacca la profondità. All’andata lo Spezia ha vinto meritatamente a casa nostra. Arrivavamo dalla Coppa Italia e 120′ a San Siro. Per me lo Spezia ha tantissimi giocatori di talento che sono bravi. Poi non so che sia successo, sono partiti molto bene con Gotti, poi qualcosa è andato male. Adesso sono in difficoltà, anche se bisogna dire che hanno fatto certe partite dove meritavano di più, come a Cremona. Ora si trova in una situazione molto difficile”, conclude Juric.

