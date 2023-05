La quarta figlia nasce con disabilità e la famiglia adotta anche una bimba con sindrome di Down: “L’amore ha prevalso su tutto”

Albissola Marina. E’ una storia di grandissimo amore quella che hanno creato Emanuela e Mauro. Di Albissola Marina, dopo il matrimonio, hanno deciso di mettere su famiglia, sono nati 4 figli cercati e molto amati, fin qui una storia come tante, anche se al giorno d’oggi di bambini se ne fanno sempre meno. Poi arriva la sorpresa che porta questa famiglia – che ha avuto già a che fare con la disabilità – a compiere un gesto di grande amore, quello di adottare una bambina affetta dalla sindrome di Down, che era stata lasciata dai genitori in ospedale.

Ma per capire bene questa storia abbiamo bisogno di riavvolgere per un secondo il nastro. Corre l’anno 1991 quando la coppia albissolese fa il grande passo, si sposa, nasce prima Miriam (oggi di 30 anni), poi Angelo (23 anni), segue Saverio (21 anni) poi arriva Teresa, oggi adolescente, affetta dalla sindrome di Down. La sua disabilità, nella pancia della mamma – nonostante i vari esami preparto – non emerge; alla nascita stessa la sua problematica non viene subito riconosciuta: sarà il test del cariotipo ad accertare il quadro sanitario della piccola. Da qui inizia un percorso nuovo per la famiglia Tessore che, prima d’ora, non includeva alcuna forma di disabilità.

