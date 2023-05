Musei e pinacoteche a Savona, Orsi: “Nel 2022 incassati dal Comune solo 24mila euro, il 6% dei soldi spesi. Non è accettabile”

Savona. “Da musei e pinacoteche nel 2022 il Comune ha incassato 24 mila euro. Questo dato non può che significare che né i savonesi, né i forestieri turisti li visitano. La copertura del servizio è quasi imbarazzante, è pari infatti a meno del 6 per cento, naturalmente in ribasso rispetto all’anno precedente. Io credo che questi dati meritino una vera attenzione e una profonda riflessione e, nella loro ‘essenzialità non siano accettabili”.

Attacco del consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) alla giunta comunale in vista del passaggio in consiglio comunale (martedì 30 maggio) del rendiconto 2022. “Mentre la città accoglie con alterni giudizi le mezze vie colorate per non pensare troppo all’ennesimo ritardo nell’avvio della nuova società e del nuovo sistema rifiuti – prosegue Orsi -, ci apprestiamo a votare il rendiconto che fornisce alcuni dati interessanti. Poiché si deve cercare di guardare oltre le pagine facebook e le fotografie ben agghindate, mi sono concentrato sui numeri per verificare se e quanti siano gli investimenti sul settore ma, soprattutto, a fronte degli investimenti e dei costi sostenuti, quali siano i proventi, cioè i ricavi che il Comune porta a casa da queste attività legate direttamente o indirettamente alla cultura”.

