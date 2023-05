Ppi Cairo, Ferrari: “Tac vecchia, i pazienti verranno dirottati a Savona e Pietra”. Asl2: “Da ottobre in funzione nuovo tomografo”

Cairo Montenotte. “Il tomografo del San Giuseppe di Cairo non sarà più usato per esami in regime di urgenza provenienti dal ppi e i pazienti verranno quindi dirottati a Savona e Pietra Ligure. Perso un servizio, sarà difficile riaverlo indietro”. La questione è stata sollevata da Giorgia Ferrari, consigliere comunale di minoranza di Cairo Montenotte.

La minoranza aveva già palesato preoccupazione anni fa: “Avevamo fatto presente già nel 2018 l’obsolescenza dell’apparecchiatura e la necessità di sostituirla, ma il sindaco aveva risposto con motivazioni assurde e non considerato le nostre osservazioni. Perso un servizio, sarà difficile riaverlo indietro“.

