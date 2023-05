Raduno Bersaglieri, ultima giornata. La sfilata è l’evento clou

Si chiude con la parata la settimana del 70° Raduno nazionale dei Bersaglieri. La sfilata finale dei reparti, delle delegazioni regionali e dei Radunisti dei Bersaglieri accompagnati da oltre 60 Fanfare che procederanno ovviamente al passo di corsa è certamente l’evento più atteso di una lunghissima giornata, evento clou e gran finale di questa settimana “piena”. La giornata inizierà alle 8 circa, dove in viale Amendola i Bersaglieri e le Fanfare si posizioneranno. Una volta terminate le operazioni di “ammassamento” intorno alle 10 partirà la sfilata che seguirà il percorso: Viale Amendola, viale Garibaldi, Piazza Garibaldi, via del Prione, Via Diaz, Viale Italia. Alle 9.30 circa in Viale Italia è previsto l’arrivo delle autorità e a seguire sono in programma gli interventi del Bersagliere Generale di Brigata Ottavio Renzi – presidente nazionale dell’associazione Bersaglieri; del Genenerale di Corpo d’Armata Luciano Portolano – Segretario Generale della Difesa/DNA, del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e del Presidente Regione Liguria Giovanni Toti. Al termine dello sfilamento dei Bersaglieri avrà luogo la Cerimonia di Passaggio della Stecca (in fregio alla tribuna d’onore). La giornata terminerà alle 18 con l’Ammaina bandiera in Piazza Europa.

