Rapallo: nuova gestione all’Onda anomala, le congratulazioni del sindaco

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, terminata con il ballottaggio di domani e lunedì la tornata elettorale in alcuni importanti Comuni liguri, ha ripreso la normale attività di primo cittadino (per altro mai abbandonata). Compresa l’abituduine di portare le congratulazioni e gli auguri del Comune ai piccoli imprenditori che hanno deciso di investire in città.

“In un sabato ricco di appuntamenti, ho avuto il piacere di passare a salutare la cara amica Fulvia che insieme alla sua famiglia ha appena preso in gestione il bar ‘Onda Anomala’ in Via San Francesco d’Assisi. L’inaugurazione è stata l’occasione per rivolgere a tutti i ringraziamenti per aver creduto nel futuro della nostra Rapallo e per rivolgere i migliori auguri di buon lavoro”.

