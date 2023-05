Prosegue a Rapallo lo sfalcio nel greto dei torrenti che attraversano la città. Si tratta di interventi di fondamentale importanza che in questo momento sta interessando il torrente San Pietro e progressivamente toccherà tutti i corsi d’acqua rapallesi.

Va sottolineato che gli operatori della ditta incaricata, la “BioSystem” nelle aree in cui riscontrano presenza di ornitofauna, lasciano spazio a piccole oasi verdi ad isolotto come veri e propri rifugi naturali per le anatre ed altre specie.

