Rientra la Protezione Civile ligure in missione nella Romagna alluvionata

“A nome di tutta la Regione ringraziamo i nostri operatori di Protezione civile, che questi giorni si sono recati in missione nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna e che ora stanno rientrando in Liguria dopo aver terminato le operazioni nelle quali erano coinvolti. Il loro impegno e dedizione davanti alle emergenze sono un esempio per tutti”. Così il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione civile, che hanno portato i ringraziamenti di tutto il territorio ai 60 volontari impegnati in questi giorni nel sostegno alla popolazione colpita dalle alluvioni in Emilia Romagna. “La colonna mobile di Protezione civile rimane ovviamente a disposizione delle zone colpite, nel caso fosse nuovamente necessaria la loro presenza”.

