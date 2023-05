Riqualificazione di Cadimare, avviata una petizione per apportare modifiche al progetto presentato dal Comune

Il progetto di riqualificazione del borgo di Cadimare finanziato con oltre 2 milioni di euro provenienti dal Pnrr e presentato nei giorni scorsi dall’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, non convince i cittadini di Cadimare e alcuni di loro hanno dato origine a una petizione e a una raccolta firme per chiedere che siano apportate alcune fondamentali modifiche.

I punti critici che richiedono una riconsiderazione da parte dell’amministrazione comunale vedono al primo posto la conservazione della pavimentazione della piazza principale del paese. I residenti si oppongono all’idea di sostituire la pavimentazione con aiuole verdi sotto ai pini e ritengono che si possano valutare alternative, compresa la sostituzione graduale degli attuali pini con altre essenze come i canfori, mantenendo la pavimentazione originale invece di sostituirla con un prato ritenuto di difficile manutenzione.

Inoltre i firmatari ritengono che il progetto preveda un consumo eccessivo di suolo pubblico: la proposta di ristrutturare l’edificio ex lavanderia è considerata troppo impattante per l’ambiente costiero. E anche gli impieghi proposti, come l’apertura di un esercizio pubblico durante tutto l’anno, non trovano il consenso dei sottoscrittori.

I residenti ritengono che il progetto, combinato con altre misure suggerite all’Autorità di sistema portuale, comporti anche una diminuzione del numero di parcheggi disponibili. Questa situazione va contro le necessità e le richieste della comunità, soprattutto a causa del fatto che a Cadimare il turismo è prevalentemente automobilistico e costituito da diportisti e pescatori dilettanti con barche ormeggiate in loco, frequentatori di B&b e della “spiaggetta”. Soluzioni come la Zona a traffico limitato secondo i proponenti la petizione non risolverebbero il problema poiché Cadimare non è una meta turistica dei crocieristi e la maggior parte dei visitatori arriva in auto.

Il documento invita il sindaco Pierluigi Peracchini e l’amministrazione da lui guidata a prendere in considerazione le richieste dei cittadini e a procedere con le revisioni necessarie per garantire un futuro sostenibile per il paese. Al contempo, si sottolineano le priorità urgenti del paese, tra cui il miglioramento del sistema fognario, la risoluzione delle problematiche legate alla Napoleonica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’aumento dei parcheggi, la gestione degli allagamenti e dei canali.