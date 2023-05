Scomparsa da giorni, minorenne ritrovata in un appartamento dove si consumava droga

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della Radiomobile spezzina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e denunciati per sottrazione di minore, dopo essere stati sorpresi in un appartamento mentre consumavano droga in compagnia di una ragazza allontanatasi da alcuni giorni da una struttura di accoglienza.

Ieri mattina alla Chiappa gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione in un’abitazione occupata da due giovani ghanesi, già noti alle forze dell’ordine, di 23 e 24 anni. Al loro interno di carabinieri hanno trovato anche una ragazza, non ancora maggiorenne, che è risultata essere scomparsa da una struttura di accoglienza per minori, i cui responsabili avevano denunciato la scomparsa.

