Genova. Nascondeva in casa oltre 500 dosi di droga di tre diverse tipologie e 2.300 euro in contanti, lo spacciatore arrestato in via Balbi venerdì pomeriggio dalla polizia locale.

Come emerge da una nota diffusa dagli agenti, al termine di un’indagine lampo con l’utilizzo di sistemi informatici di ultima generazione, il Nucleo Antidegrado del Reparto Sicurezza Urbana della polizia locale di Genova ha messo le manette a un uomo già visto spacciare nel centro e nel levante cittadino.

