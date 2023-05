Tullio Solenghi lancia sui social lo spettacolo “Bianco Rosso Verde” sul Risorgimento

Genova. “Venerdì 2 giugno alle 18 vi aspetto tutti al Carlo Felice di Genova per “Bianco Rosso Verde”, una serata tutta dedicata al Risorgimento, un periodo che grazie a genovesi illustri come Mazzini, Mameli e Bixio ha gettato le basi della nostra Repubblica. Rievocherò momenti storici ma anche ironici, leggerò un testo di Paolo Villaggio e un atto unico inedito di Gilberto Govi dedicato proprio al Risorgimento. Dettaglio non trascurabile: la serata è gratuita, cosa che per un genovese non è mai male!”.

È questo il messaggio del video lanciato oggi sui canali social del regista e attore Tullio Solenghi, che il 2 giugno alle 18 sarà sul palco del teatro Carlo Felice di Genova con lo spettacolo gratuito “Bianco, Rosso, Verde”, accompagnato da artisti del calibro di Neri Marcorè, Elisabetta Pozzi, Roberto Alinghieri, la cantautrice Giua, Federico Pasquali e Stefano Moretti.

» leggi tutto su www.genova24.it