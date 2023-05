Boom di turisti nel finalese, il sindaco di Calice: “Bene l’aumento di presenze, ma ora servono nuove regole per tutelare i territori”

Calice Ligure. “Voglio essere chiaro, il notevole aumento di appassionati di attività Outdoor (inutile negarlo principalmente quelle legate alla mtb) e la conseguente destagionalizzazione turistica nelle nostre zone ha portato un indubbio incremento di lavoro e quindi di profitto per un notevole numero di attività. Sarebbe stupido da parte mia fare finta di non vedere quasi ogni giorno diversi bikers seduti a mangiare presso alcuni dei bar e ristoranti del mio comune e comprendere quanto ciò possa significare per loro. Mi pongo però la domanda se possa bastare, per un amministratore della cosa pubblica, osservare ciò che coinvolge il suo territorio limitandosi a coglierne solo gli aspetti positivi e tralasciando o facendo finta di non vedere quelli che invece necessitino di qualche intervento o correzione. Sono personalmente convinto che non possa bastare”. Lo afferma Alessandro Comi, sindaco di Calice Ligure, analizzando i risultati ottenuti dal territorio finalese sul fronte turistico, settore che in quella zona coincide spesso con quello dell’outdoor.

“L’aumento davvero esponenziale delle presenze turistiche impone alcune riflessioni e considerazioni sul tessuto territoriale che tale aumento si trova a sostenere – aggiunge Comi – Pensare di accogliere sempre più persone, tutte benvenute sia chiaro, senza incrementare i servizi ad esse dedicati non è sostenibile e farlo senza la necessaria attenzione e l’opportuno rispetto verso il territorio nel quale esse si muovono non può essere la nostra scelta. Si continua a parlare di promozione e non credo possa bastare. La gestione delle zone di sosta sta diventando difficile anche nei paesi dell’entroterra, la manutenzione dei sentieri deve trovare sempre maggiore competenza ed un riconoscimento formale, è necessaria un’azione comune che porti ad un’adeguata sistemazione delle strade provinciali, va promossa e tutelata un’etica rispettosa del territorio da tutti gli enti coinvolti, un’attenzione assoluta ed un’analisi attenta vanno poi rivolte agli interventi di soccorso che mettono a dura prova le limitate forze ad essi dedicate e l’intero nostro territorio”.

