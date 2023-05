Calcio, l’Altarese aggiunge un nuovo nome alla rosa: ecco l’attaccante Niccolò Piu

Altare. L’Altarese sta dimostrando di essere una delle società più attive sul mercato a suon di acquisti: è arrivata l’ufficialità di Niccolò Piu. Alla partenza nella giornata di ieri di Favara, attaccante classe 2001 che il prossimo anno giocherà in Promozione con il neopromosso Pontelungo, risponde la società con questo colpo mirato al settore offensivo.

Come spiegato anche dal club in questa nota: “Altarese: ecco l’attaccante. La squadra valbormidese non ha perso tempo e si è assicurata le prestazioni di Niccolò Piu, forte attaccante classe 2000 che nell’ultima stagione ha giocato in promozione nel Legino, ma che vanta un passato nel Como, Finale e Vado tutte in serie D, oltre ad aver giocato in Eccellenza nelle file del Varazze e nella Vadese in prima categoria. La società è entusiasta di poterlo annunciare e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni. Forza Niccolò”.

» leggi tutto su www.ivg.it