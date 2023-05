Chiavari: “Cammina, pedala e gioca”, il percorso di Filippo e Tommaso

Al secondo giorno di “Cammina, pedala e gioca”, weekend per grandi e piccini dedicato alle politiche green e alle mobilità sostenibile, seguiamo il percorso in sella e skateboard della coppia di fratelli Tommaso, di sette anni, e Filippo, dodici. Cinque minuti dopo le dieci alle linea di partenza del percorso ciclabile, muniti doverosamente di caschetto. Pronti, via! A trainare il gruppo la partecipante più piccola, che lascia passare i più grandi. Alla testa in questo momento il nostro Filippo, con la maglia verde su cui spicca il numero nove di Luca Vialli. E Filippo vince, com’è suo solito dicono gli amici.

Finita la gara, ecco che Filippo e Tommaso si cimentano in una adrenalinica esercitazione di skateboard, per veri acrobati che giocano a volare col proprio corpo. “ Abbiamo scelto gli sport più belli, bici e skateboard“, dichiarano soddisfatti Filippo e Tommaso.

