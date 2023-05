Chiavari, in autunno partono i lavori per la messa in sicurezza del Rupinaro: al via gli espropri

Chiavari. Partiranno in autunno i lavori per mettere in sicurezza il rio Rupinaro. Il progetto complessivo, previsto dal Comune di Chiavari, contempla diverse opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico: la sistemazione degli argini, il rifacimento dei ponti, la realizzazione di un canale scolmatore con opere a monte, interventi sul rio Bacezza e della Moranda, la ristrutturazione delle linee fognarie della dorsale del torrente.

“L’approvazione a marzo del progetto definitivo di adeguamento, risanamento e consolidamento delle difese spondali, per un importo di 14.321.616,52 euro, ha consentito di dare avvio all’iter urbanistico ed espropriativo degli argini funzionale a giungere, quanto prima, all’indizione della conferenza dei servizi necessaria ad autorizzare l’esecuzione delle opere – ricorda il sindaco Federico Messuti -. Il primo stralcio dei lavori riguarda il tratto compreso tra la foce del Rupinaro e il ponte di via Castagnola per un quadro economico che supera i 7 milioni di euro, di cui 5 milioni ottenuti da Regione e 1 milione a carico del Comune. Le restanti risorse per il completamento dell’intervento sono già state impegnate. L’amministrazione ha a disposizione 590mila euro per gli indennizzi dovuti per gli espropri. La partecipazione privata pro quota al finanziamento di tali opere è regolata dal regio decreto del 1904, ma cercheremo, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge, di limitare il più possibile il contributo a carico dei cittadini. Auspicio dell’amministrazione è replicare il progetto pilota degli argini di corso Genova 11, ovvero arrivare ad un accordo tra le parti in modo da procedere celermente con gli adempimenti. Di quest’ultimo è terminata la fase autorizzativa, entro giugno verrà redatto il progetto esecutivo e in autunno potranno partire i lavori”.

» leggi tutto su www.genova24.it