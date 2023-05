Chiavari. Veglia di Pentecoste: “Una Chiesa che profumi di Vangelo”

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

– – –

Cari fratelli e sorelle,

il brano di Vangelo ora ascoltato è il testo di riferimento dei “tre cantieri” in cui è

articolata la seconda tappa della prima fase del cammino sinodale in corso: la fase

dell’ascolto.

Il primo cantiere – e cioè “il cantiere della strada e del villaggio” – intercetta l’istanza,

sempre più diffusa, di comunità aperte che non siano dei nidi, delle tane, ma che abitino

dentro i villaggi. E il Vangelo di Betania inizia proprio così: «Mentre erano in cammino,

[Gesù] entrò in un villaggio…». Questo era lo stile di Gesù: lui ha voluto educare il

primo germe di chiesa, i discepoli e le discepole, al cammino; Gesù non ha dato vita ad

una scuola chiusa dentro quattro mura, come si usava sia tra i rabbini che tra i filosofi,

ma la sua scuola era la strada, il villaggio, l’incontro. La chiesa nasce e rimane sempre in

cammino. Gesù dà un’impostazione catechistica che parte dall’esperienza, riflette

sull’esperienza e trova proprio nell’esperienza i germi del Regno di Dio. Questa

itineranza non è legata solo all’inizio della storia della Chiesa, marca sempre la storia della

Chiesa. La Chiesa deve continuare a cercare le persone, i cosiddetti “mondi”. Questo è

“il cantiere della strada e del villaggio”: cercare di creare le condizioni perché le persone

si possano esprimere con i loro linguaggi, che tante volte non sono i nostri. L’ecclesialese

non funziona fuori dalle nostre comunità. E perché l’ascolto delle persone sia fruttuoso,

costruttivo, la preoccupazione non deve essere “cosa dobbiamo dire noi” ma “come

possiamo eliminare gli ostacoli perché questi mondi parlino”. E questo è «ciò che lo

Spirito dice alle Chiese», espressione che si trova sette volte nell’Apocalisse, nelle lettere

appunto alle Chiese, lettere che Giovanni conclude sempre così: «ascolta ciò che lo

Spirito dice alle Chiese». Lo Spirito parla anche attraverso le critiche, i sogni, i progetti, le

esperienze.

Il secondo cantiere – e cioè “il cantiere dell’ospitalità e della casa” – intercetta l’istanza,

sempre più diffusa, di una comunità fatta di relazioni autentiche, fatta di accoglienza

cordiale, gioiosa, libera da pregiudizi. Ecco la casa di Betania: casa – lo sappiamo anche

dal Vangelo di Giovanni (cfr cap. 12) – dove Gesù trovava persone amiche, si poteva

rilassare un po’, mangiare qualcosa, chiacchierare serenamente. Sì, c’è urgente bisogno di

una Chiesa preoccupata meno dell’organizzazione e più della relazione, meno della

conservazione e più dell’annuncio, meno delle strutture e più delle persone.

Intendiamoci, le strutture (materiali, burocratiche, di partecipazione, spirituali) sono

importanti ma vanno sempre verificate sulla base della finalità, che è quella di far

incontrare le persone; occorre insomma domandarsi: riusciamo a non impantanarci nelle

strutture? Sono esse veramente a servizio delle persone? Non è l’uomo che è fatto per

il sabato, ma è il sabato che è fatto per l’uomo (cfr Mc 2,27). Potremmo dire: non sono

gli esseri umani fatti per le strutture ma sono le strutture a dover essere a servizio della

crescita delle comunità, fatte di persone.

Il terzo cantiere – e cioè “il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale” –

intercetta l’istanza, sempre più diffusa, di vivere il servizio secondo il cuore di Gesù che

poi è il solo modo perchè il servizio realizzi il vero bene di tutti e di ciascuno. Ed ecco

Marta e Maria: la prima è l’immagine dell’attività frenetica, la seconda è l’immagine

dell’ascolto. Gesù non esclude il servizio, tutt’altro. Dice a Marta che se non si vuole

affannare, il servizio deve partire dall’ascolto. Non possiamo quindi contrapporre Marta

e Maria, come se Maria fosse la donna contemplativa e Marta la donna attiva e Gesù

preferisse la contemplazione. Gesù non ha criticato Marta perché serviva, ma perché si

affannava nel servire. Perché la corresponsabilità cui tutti i battezzati sono chiamati non

diventi agitazione è necessario che si radichi nell’ascolto. Nell’ascolto di chi? Sembra

scontato: nell’ascolto di Gesù: «Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua

parola»; ma Gesù in quella scena è in duplice veste: è il Maestro – e Maria si mette nella

situazione anche fisica, nella postura della discepola, ai piedi – ma è anche il viandante

bisognoso, che entra nella casa perché necessita di un po’ di riposo, di un po’ di cibo, di

un po’ di amicizia. Quindi è l’ascolto della parola di Dio e della parola dei fratelli,

specialmente – come dice Gaudium et Spes – dei sofferenti e di coloro che vivono le

varie povertà. I due ascolti si influenzano a vicenda, perché più uno si abitua a prestare

orecchio al Vangelo, più apre uno spazio interiore per prestare orecchio ai fratelli e alle

sorelle, e viceversa: più ascolta davvero il prossimo, più crea lo spazio per far risuonare la

parola di Dio. Il servizio o si radica nell’ascolto o diventa prestazione ansiosa. Qualche

volta le nostre comunità sono poco attraenti perché sono affannate e lamentose. Papa

Benedetto XVI, ripreso più volte da Papa Francesco, ha detto che il cristianesimo si

espande non per proselitismo ma per attrazione, cioè non cercando di convincere a tutti

i costi ma dando un esempio di gioia, di pienezza. Servono comunità più “famiglia” e

meno “centro di distribuzione di servizi religiosi”; ed è importante decentrare proprio

nelle case l’esperienza cristiana.

Camminare e incontrare, generare e custodire relazioni autentiche, ascoltare Dio ed il

prossimo: ecco l’insegnamento di Gesù. Credo che ci venga chiesto, oggi con particolare

forza, di pensarci discepoli prima che apostoli. Mantenersi discepoli è la condizione

essenziale per poter essere apostoli attraenti, non lamentosi, e proporre una vita bella,

buona, vera che è quella che il Signore vuole continuare a consegnare agli uomini e alle

donne del nostro tempo.

Cari fratelli e sorelle, domani Emiljano e Fabio saranno ordinati presbiteri:

accompagniamoli con la preghiera perché, docili all’azione dello Spirito, possano, nello

svolgimento del loro servizio, concorrere a generare una Chiesa che sempre più profumi

di Vangelo.

» leggi tutto su www.levantenews.it