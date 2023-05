Genova. Una donna di 30 anni, per cause ancora da chiarire, è precipitata da un muraglione in corso Italia facendo un volo di tre metri ed è rimasta gravemente ferita.

È successo intorno alle 18.30 all’altezza dei bagni San Giuliano. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla e l’automedica del 118 di Genova. Allertata anche la capitaneria di porto di Genova, competente in aree demaniali marittime.

