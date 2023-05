Dal Canale Lunense parte la sfida del riuso delle acque reflue

Il riuso delle acque reflue depurate è una pratica che consente di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica e di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. In questa direzione stanno muovendosi il Consorzio Canale Lunense e Acam Acque d’accordo ad avviare uno studio per realizzare un progetto con l’obiettivo di destinare le acque trattate a utilizzi consentiti.

E’ quanto emerso dai lavori del convegno organizzato a Sarzana dall’ente di irrigazione e bonifica, nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario, dal titolo ‘Usi e riusi dell’acqua’, durante il quale si è discusso dell’impegno a seguire i progetti verso questa pratica che integra il prelievo di acqua dalle fonti naturali, limita lo scarico di acque reflue nell’ambiente e favorisce l’economia circolare; è venuto fuori l’auspicio a dare colpo di acceleratore ai progetti per mettere sempre più in sicurezza il territorio; si è posto l’accento sulle risorse in arrivo grazie al Decreto siccità.

