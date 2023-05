Dalla Regione 125mila euro al Banco Alimentare, nel 2022 aiutate 65.800 persone in Liguria

Genova. Regione Liguria ha approvato uno stanziamento da 125 mila euro per il 2023 al Banco Alimentare, che opera nella raccolta del cibo per le fasce più fragili della popolazione. I fondi sono stati aumentati di 25mila euro rispetto all’anno scorso.

“Negli ultimi anni – spiega l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Giacomo Giampedrone – la Regione ha riconosciuto tra i progetti di rilevanza regionale l’azione svolta dall’associazione Banco Alimentare Onlus quale organizzazione che opera attraverso una rete no profit finalizzata al sostegno dell’attività di recupero delle eccedenze alimentari per la riduzione dello spreco e la redistribuzione a favore di persone in situazione di povertà e di emarginazione sociale”.

