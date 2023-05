Eraldo Ciangherotti nominato coordinatore di Forza Italia ad Albenga

Albenga. Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ed il coordinatore provinciale Marco Melgrati hanno nominato Eraldo Ciangherotti coordinatore cittadino di Forza Italia ad Albenga.

“Abbiamo individuato in Eraldo il miglior profilo per la riorganizzazione del partito in un comune importante come Albenga. Siamo certi, che grazie al suo impegno ed alle sue capacità, Ciangherotti riuscirà a riportare il nostro partito al centro della politica cittadina anche in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee del 2024”, dicono in una nota i vertici regionali e provinciali di Forza Italia

