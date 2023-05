Il poema sinfonico

La destinazione è piuttosto a Nord. Marco, a bordo del suo vespone 200 rosso fuoco e col suo casco nero satinato in testa, impiega circa quattro ore per raggiungerla. Avrebbe potuto impiegarne tre, ma non vuole forzare. E poi, una sosta in autogrill è indispensabile: a metà tra la pianura Padana e le regioni quasi alpine: il cappuccino, le due-tirate-forse-quattro-non-di-più al toscanello guardando la sterminata e interminabile campagna nel giallo del giugno. Ha fatto le mille curve che risalgono e riscendono, poi come a cavallo i campi: “tra la via Emilia e il West”, per cantarla con qualcuno, e poi la scalata verso i massicci, col fiume arricciato che spesso ti scorre a pochi metri dalla careggiata e ti dà un senso di gelido anche d’estate.

Conosce un poco, ma non troppo, quella città e gli è sempre piaciuta: il cerchio che le corre tutto intorno con parecchie uscite che ti conducono quasi immediatamente a lei, quel misto di palazzi anni “60 e antiche vie e piazze immense e chiese superbe; e ancora quella periferia grande ma pulita, di palazzine più recenti. E’ una di queste, a tre piani, con le bretelle di mattoni a vista e i balconcini rientranti (ottimo rimedio contro il freddo) che deve raggiungere e lo fa, coadiuvato da “quelle diavolerie di oggi” come direbbe il commissario. Lungo la via alberata adocchia un bar quasi di fronte alla sua destinazione e pensa già che potrebbe servirgli per eventuali appostamenti.

