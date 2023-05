Incidente in autostrada, motociclista perde il controllo in A10: in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente questa mattina sulla autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e Genova Pra’ in direzione levante. Coinvolto solo un motociclista che ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito.

È successo poco dopo le 11.30. L’uomo è stato soccorso sul posto dalla Croce Rossa di Cogoleto e dall’automedica del 118 di Genova. Pur non avendo mai perso coscienza, nell’impatto ha riportato un trauma cranico, un trauma facciale e una sospetta frattura a un braccio. Per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it